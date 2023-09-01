О том, что захватчики вывезли с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, — это стало понятно после тщательного анализа спутниковых снимков территорий островов Итуруп и Кунашир от Maxar Technologies, пишет «НБН», ссылаясь на материал японского издания Mainichi Shimbun.

Как стало известно, преподавателем Токийского университета Ю Коидзуми были скрупулезно изучены спутниковые фотоснимки: он утверждает — еще в 2022-м году, ЗРК С-300 размещались в районе залива Касатка на Итурупе и рядом с Южно-Курильском на Кунашире. В частности, на кадрах, которые сделали до сентября минувшего года, можно увидеть транспортно-пусковые установки с ракетами, радарами и прочим сопутствующим оборудованием.

Однако тепеь, уверен Ю Коидзуми, ракетных комплексов там нет — военную технику могли передислоцировать поближе к границам с Украиной, как для использования в войне, так и для прикрытия неба от атак БПЛА.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ГУР МОУ прокомментировали попытку оккупантов «приземлить» наш БПЛА над Крымом.