О том, что граждане Украины смогут совершить обмен монет достоинством в 1, 2, 5 и 25 копеек, включая банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных в обращение до 2003-го года, лишь до 30-го сентября текущего года, поскольку далее такая «наличка» станет обычным металлом и бумагой, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В частности, обменять вышеуказанные банкноты и монеты можно в отделениях НБУ:

в Киеве — на Контрактовой площади, 2А;

в Днепре — по улице Воскресенской, 13;

в Одессе — по улице Ришельевской, 8;

в Харькове — на Театральной площади, 1;

в Хмельницком — по улице Владимирской, 91.

Кроме того, осуществление обменного процесса купюр и монет доступно в филиалах уполномоченных финучреждений, и это касается «Ощадбанка», «ПриватБанка», «РайффайзенБанка» и «ПУМБа». Актуальные данные, касающиеся того, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, лучше узнавать на официальных страницах банков.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт объяснил, ожидать ли изменения стоимости валюты в сентябре.