О том, что силовики передали Игорю Коломойскому новые подозрения, касающиеся мошеннических действий и «отмывания» активов, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В соответствии с материалами СБУ и Бюро экономической безопасности, следствие считает Коломойского «фактическим собственником большой финансово-промышленной группы», а также полагает, что олигарх, использовав мошенническую схему, легализовал/отмыл имущество, полученное преступным путем. В частности, на протяжении 2013-2020-х годов, Коломойский вывел на зарубежные счета более 500 миллионов гривен, благодаря инфраструктуре подконтрольных банковских учреждений.

Ранее наш информационный портал писал о том, что «власти» Крыма решили отобрать недвижимость Ахметова, Коломойского и Яценюка на полуострове.