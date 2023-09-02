О том, как в нашем внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение Нобелевского фонда относительно отмены их предыдущего приглашения дипломатов из России, Беларуси и Ирана на церемонию в Стокгольме, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте спикера МИД Украины Олега Николенко.

По словам Николенко, отмена предыдущего решения Нобелевским фондом, является победой гуманизма, и украинцы благодарны всем, кто причастен к такому «восстановлению справедливости». Однако, в МИД Украины убеждены — идентичное решение должно быть принято и касательно присутствия российских и белорусских послов в столице Норвегии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал совет всем тем, кто призывает Украину начать переговорный процесс с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.