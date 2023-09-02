О том, что в некоторых регионах Украины уже готовятся к вероятным отключениям электроэнергии, составив соответствующие графики, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

В частности, во «Львовоблэнерго» подтвердили — компания начала информировать потребителей относительно принадлежности к группам в графиках отключений, и это проводится согласно приказу Минэнерго от 14-го февраля 2022-го года.

Также, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин предупреждает: в данном регионе может быть 6 очередей отключения электроэнергии — дело касается возможного дефицита, о котором станет известно не ранее начала отопительного сезона.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт объяснил, почему в Украине могут снова поднять тарифы на электричество.