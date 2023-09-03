О том, что все эти малоприятные для «Газпрома» финансовые изменения, являются прямыми последствиями резкого урезания объемов поставок «голубого топлива» в страны ЕС, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

В частности, объемы чистых доходов, по состоянию на середину 2023-го года, составили 296 млрд российских рублей, что в 8 раз меньше суммы, полученной за аналогичный период в прошлом году — 2,5 трлн рублей. Таким образом, основной бизнес «Газпрома», являющийся корневым элементом деятельности холдинга, в 1-м полугодии принес одни убытки. При этом, некоторые аналитики сделали прогноз, касающийся дальнейшего ухудшения положения дел «Газпрома», с учетом ожидаемого снижения стоимости «голубого топлива» в Европе.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Киев намерен разорвать договор с Москвой о транзите газа.