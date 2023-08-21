Руководитель МИД Венгрии сообщил, что в Будапеште осведомлены относительно планов Украины на договор с РФ о транзите газа, информирует «НБН» со ссылкой на АР.

По словам дипломата, если Украина не продлит соглашение о транзите «голубого топлива» государства-террориста, Сербия готова увеличить поставки российского газа в Венгрию.

Министр сообщил, что сербский президент Александер Вучич во время встречи в Будапеште с главой правительства Виктором Орбаном пообещал ему обеспечить необходимые мощности для транспортировки «голубого топлива» РФ, если Венгрия захочет увеличить поставки природного газа из страны-агрессора.

Отметим, что венгерское руководство продолжает срывать предоставление финансовой помощи Украине от Европейского Союза. Будапешт выдвинул Киеву ультиматум.