О том, что российские власти, судя по всему, намерены не допустить непопулярных мер по внутренней мобилизации, и по этой причине стали интенсивно вербовать иностранцев на войну с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными британской разведки, на территориях Армении и Казахстана активно распространяют российские рекламные объявления, предлагающие потенциальным наемникам 495 000 рублей (5 140 долларов) в качестве первоначального «вознаграждения» и ежемесячную зарплату в 190 000 рублей (1 973 долларов). В частности, в северной части Казахстана, в Костанайской области, проводилась вербовка в армию оккупантов — реклама агитировала пока только этнических россиян. Кроме того, с мая текущего года, российские власти постоянно обращаются к «гастарбайтерам» из Центральной Азии, чтобы те пошли воевать против Украины, обещая ускорить получение гражданства РФ, и выплачивать зарплаты до 4 160 долларов.

В британском оборонном ведомстве подчеркнули — на территории РФ есть минимум 6 млн мигрантов из Центральной Азии, которых Москва, похоже, считает вероятными новобранцами. Таким образом, Кремль пытается избежать введения соответствующей малопопулярной внутренней мобилизации перед президентскими выборами, запланированными на 2024-й год.

Подобная «эксплуатация» граждан других государства, может позволить Кремлю обеспечивать войска армии вторжения дополнительным персоналом, компенсируя постоянные потери в «живой силе».

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