О том, что Белый Дом не «капитулирует» после выборов-2024, и Украине и в дальнейшем будут предоставлять всю соответствующую военную помощь, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном X-аккаунте советника главы ОПУ Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, сегодня сформировано мнение, касающиеся того, что выборы в том или ином государстве, включая США, могут изменить формат поддержки Украины или же приведут к ее прекращению, однако этого не произойдет, поскольку в этом случае любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо подтвердить:

мы опасаемся РФ;

мы намерены проиграть слабой стране-агрессору;

мы всегда обманывали вас, что такие базовые ценности, как свобода и демократия, достойны того, чтобы их защищать;

мы желаем, чтобы в мире воцарились хаос, войны, терроризм и беззаконие, спонсируемые Россией.

Советник главы ОПУ уверен — ни одно государство в мире после выборов не одобрит капитуляцию демократии, и по этой причине, Украине продолжат предоставлять разностороннюю поддержку до справедливого окончания этой войны:

Поэтому не тратьте свои эмоции на оценку фейков, пророссийской пропаганды и откровенной глупости.

Ранее мы писали о том, что Подоляк озвучил мнение, сколько будут длиться военные действия в Украине.