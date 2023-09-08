О том, что около 2 часов 30 минут этой ночи, российская армия вторжения обстреляла Петропавловку в Купянском районе, вследствие чего получил ранения и был госпитализирован 68-летний мужчина, а также нанесены удары по Кучеровке в этом же районе — здесь поврежден жилой дом, но это не все военные преступления захватчиков за минувшие 24 часа, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В населенном пункте Гранов Харьковщины, в результате удара вражеского беспилотника по частному дому, зафиксировано осколочное ранение и у 77-летней женщины, которую своевременно госпитализировали в медучреждение. В Колодезном Купянского района из-за обстрела повреждено здание столовой, и произошел пожар. В Зидьках Чугуевского района и Куриловке Купянского района, вследствие атак оккупантов — пожары в лесных массивах.

Около 11 часов 30 минут 7-го сентября, между городом Барвенково и селом Красное в Изюмском районе, в период проведения полевых работ, на российскую мину наехал трактор — ранен 42-летний тракторист, госпитализированный в состоянии средней тяжести.

Около 11 часов этого же дня, поблизости от Мосьпаново в Чугуевском районе, на мине подорвался грузовик — ранения получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина, ехавшая в авто (госпитализированы в тяжелом состоянии, но от полученных травм мужчина скончался).

Ранее мы писали о том, что утром 8-го сентября, российские захватчики ударили ракетой по Сумам — стало известно о последствиях вражеской атаки.