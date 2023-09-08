О том, что на самом деле флот страны-агрессора на данный момент отказался от прямой блокировки судов в водах Черного моря, так как захватчики заняты охраной собственных пунктов постоянного базирования, включая прибрежную зону, пишет «НБН», на заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Плетенчука, сейчас оккупанты в основном контролируют и стараются оборонять собственные пункты постоянной дислокации/места базирования и «свое побережье». В частности, сейчас тактика захватчиков в акватории Черного моря сводится к достаточно простой формуле: «12 морских миль — это суверенная территория, это территориальное море», являющееся «фактически территорией государства», но вследствие отсутствия международных «мандатов» на введение эмбарго касательно движения торговых судов к морпортам Украины, «хитрости» РФ заключаются в объявлении всех указанных грузов «контрабандой оружия», и, соответственно их задержание, с точки зрения Кремля, допустимо.

Ранее мы писали о том, что Путин в очередной раз озвучил условия, выполнение которых позволит РФ возобновить «зерновое соглашение».