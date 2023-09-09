О том, что в военной разведке нашей страны полагают — следует дождаться реального подтверждения гибели главаря группы «Вагнера» Евгения Пригожина, поскольку Кремль может намеренно распространять дезинформацию на данную тему, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Скибицкого, аналогичная история с авиакрушением, в которой также «участвовал» Пригожин уже фиксировалась, но в том инциденте собственник ЧВК «Вагнер» все же смог выжить. Именно по этой причине, не нужно спешить с выводами, а лучше сделать паузу:

Давайте подождем. Это не так просто… тот же Пригожин — тоже был такой «кейс», когда… якобы была авиакатастрофа, но он [остался] жив. Это Россия, ее сложно понять.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Владимир Зеленский обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в убийстве олигарха, главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.