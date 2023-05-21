Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Японии, Токио передаст Украине порядка сотни единиц грузовиков для нужд ВСУ. Кроме того в этой партии помощи будут также и пайки для украинских военнослужащих.

Отмечается, что поставки около тридцати тысяч пайков будут переданы по запросу Украинского государства.

Помимо прочего известно, что японские власти заявили о готовности принять раненных в боях против российского агрессора украинских военнослужащих.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Япония согласилась на государственном уровне найти рабочие места для украинских беженцев.