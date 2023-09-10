О том, что артиллерийскими подразделениями ВСУ за последние 24 часа выполнено 1 391 огневых задач по противнику, пытающемуся обороняться на Таврическом направлении, вследствие чего «утилизировано» не менее 30 единиц российской техники, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Как стало известно, только за прошедшие сутки, потери армии Путина на этом направлении составили 226 человек (в «двухсотых» — 72, в «трехсотых» — 149, взято в плен — 5). Также, войска государства-террориста не досчитаются 27 единиц военной техники, среди которой:

3 танка;

2 боевых бронированных машины;

3 артиллерийские системы/минометы;

2 ракетных системы залпового огня;

9 беспилотников;

5 грузовых автомобилей;

3 единицы спецтехники.

Кроме того, огнем накрыли, и как следствие — уничтожили еще и 6 складов с боеприпасами.

Тарнавский добавил:

Идем вперед! Есть продвижение Сил Обороны на Таврическом направлении более чем на 1 километр.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказали о текущей ситуации в районе Бахмута.