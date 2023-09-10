О том, что на около трети территорий Украины велись интенсивные боевые действия, и потому здесь жизненно необходимо провести разминирование — речь идет о Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минобороны.

В частности, минами «загрязнено» не менее 174 000 квадратных километров, включая 14 000 квадратных километров морских акваторий на территории Украины — здесь требуется исключить риски столкновения с взрывоопасными предметами.

Как отмечают в Минобороны, на Харьковщине, Херсонщине и Николаевщине уже применяются инновационные методики очистки территорий с использованием беспилотников, машин механизированного разминирования и специалистов-саперов с соответствующими средствами поиска, что помогает значительно быстрее определять границы земель, которые подлежат дальнейшему гуманитарному разминированию.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины.