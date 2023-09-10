О том, что в украинском парламенте прошел регистрацию проект закона №9672-1 относительно внесения поправок в закон о мобилизационной подготовке/мобилизации, и, по мнению инициатора изменений в действующем законодательстве нардепа от «Слуги Народа» Георгия Мазурашу, нововведение активно простимулирует студентов к добровольному уходу в армию, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

Данным законопроектом предусматривается, что граждане, обучающиеся на платной основе, исходя только из собственного желания, смогут соглашаться на призыв на военную службу, и за исполнение подобной договоренности, правительство станет обеспечивать потенциальным военнослужащим получение соответствующего образования совершенно бесплатно, за счет государства.

Кроме того, Мазурашу подчеркнул — внедрение предложенного законопроекта не потребует никаких экстренных дополнительных расходов из госбюджета.

Ранее мы писали о том, что представительницы мирных профессий, которые родственны установленным военно-учетным специальностям, с 1-го октября добровольно могут стать на воинский учет в Украине.