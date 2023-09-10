О том, что после запуска собственных производственных мощностей, захватчики могут внести технические усовершенствования в иранские дроны-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, он пока не располагает исчерпывающей информацией относительно дальности полета и скорости беспилотников, собранных в РФ, поскольку последняя указанная характеристика «Шахеда» не является постоянной величиной — «дрон может лететь как 120, так и до 180 км/ч», в зависимости от того, как его «запрограммируют». Также, вполне вероятно, что россияне могут конструктивно изменить иранскую разработку, хоть и не очень значительно. В частности, подобная «модернизация», скорее всего, подразумевает использование иных материалов, возможно, композитных, что несколько усложнит обнаружение «Шахедов» нашими средствами ПВО.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул:

Возможно, есть какие-то моменты незначительные, которые модернизируются. Но все равно это тот же «Шахед».

Ранее мы писали о том, что 10-го сентября в Минобороны РФ пожаловались на массовые «прилеты» беспилотников в Крым.