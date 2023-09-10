О том, что любой украинец, оскорбивший защитника или защитницу, может понести как финансовую, так и уголовную ответственность, если нардепы одобрят законопроект №10014, разработанный членом комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представителем президента в ВРУ Федором Вениславским, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, если данный документ вступит в силу, в Украине станут наказывать за неуважение к солдатам ВСУ, силовикам из ГУР МОУ/Службы внешней разведки/СБУ/УГО/ Госспецслужбы транспорта/Госспецсвязи/Нацгвардии/ГПСУ и подобных формирований. Карать предлагается за публичные оскорбления, неуместные приставания к военным или препятствования защитникам в реализации ими своих прав и свобод.

За подобное неуважение к военным, нарушитель может заплатить штраф в сумме от 3 400 до 5 100 гривен, получить административный арест на срок до 15 суток, или же быть привлечен к выполнению общественных работ на 50-60 часов/исправительным работам на срок 1-2 месяца с вычетом 20-процентов заработка/общественно-полезным работам сроком от 240 до 360 дней.

Ранее мы писали о том, кому из украинских предпринимателей удастся избежать штрафов с 1-го октября.