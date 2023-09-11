О том, что белорусским марионеточным режимом расширяется собственная частная военная компания — ее пополнят наемниками из экс-армии Пригожина, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, всем «вагнеровцам», не пожелавшим перейти на контрактную службу оборонным ведомством РФ, то есть и отправиться на войну в Украину, настоятельно порекомендовали «влиться» в состав лукашенковской ЧВК «ГардСервис».

Данный белорусский вариант группы «Вагнера» регулярно тренируется в городе Марьина Горка Минской области — на базе бывшего центра специальной подготовки «Динамо». Основной задачей ЧВК «ГардСервис» является противодействие местной оппозиции в ситуациях возникновения неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уверен — именно Путин убил главаря «вагнеровцев» Пригожина.