О том, что украинцы-должники могут подать заявку на реструктуризацию, позволяющую погашать ранее проигнорированные «платежки» равными частями, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-аккаунте «Центра коммунального сервиса» (ЦКС).
В частности, оформление реструктуризации доступно не только в сервисных отделах ЦКС по предварительной записи (после подачи заявки на странице компании), но и в так называемом «порядке живой очереди». Для этого заявителю-должнику следует заранее подготовить пакет документации (оригиналы либо копии), состоящий из:
- паспорта/ID-карты и выписки из «Единого государственного демографического реестра»;
- карточки налогоплательщика (ИНН);
- документа, подтверждающего право владения/пользования жилым помещением, включая выписку из «Госреестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности»;
- договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с компанией-поставщиком.
Отметим, что правом на оформление реструктуризации задолженностей, обладает не только собственник дома/квартиры, но и его представитель, которому необходимо предоставить нижеуказанные документы:
- доверенность от собственника;
- свой паспорт/ID-карту;
- справку из «Единого государственного демографического реестра».
Стоит подчеркнуть, что украинцы-должники, после оформления реструктуризации, смогут подавать заявку на получение субсидии.
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