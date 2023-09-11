О том, что украинцы-должники могут подать заявку на реструктуризацию, позволяющую погашать ранее проигнорированные «платежки» равными частями, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-аккаунте «Центра коммунального сервиса» (ЦКС).

В частности, оформление реструктуризации доступно не только в сервисных отделах ЦКС по предварительной записи (после подачи заявки на странице компании), но и в так называемом «порядке живой очереди». Для этого заявителю-должнику следует заранее подготовить пакет документации (оригиналы либо копии), состоящий из:

паспорта/ID-карты и выписки из «Единого государственного демографического реестра»;

карточки налогоплательщика (ИНН);

документа, подтверждающего право владения/пользования жилым помещением, включая выписку из «Госреестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности»;

договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с компанией-поставщиком.

Отметим, что правом на оформление реструктуризации задолженностей, обладает не только собственник дома/квартиры, но и его представитель, которому необходимо предоставить нижеуказанные документы:

доверенность от собственника;

свой паспорт/ID-карту;

справку из «Единого государственного демографического реестра».

Стоит подчеркнуть, что украинцы-должники, после оформления реструктуризации, смогут подавать заявку на получение субсидии.

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