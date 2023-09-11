О том, что вследствие успешного проведения данной спецоперации украинскими спецслужбами, численность военнослужащих путинской армии, намеренных поскорее сдаться в плен не только в рамках проекта «Хочу жить» значительно возросло, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, опубликованное в «Радіо Свобода».

По словам Юсова, наблюдается заметный «скачок обращений» на линию «Хочу жить» в отдельность, и посредством других каналов связи в целом. После успешной операции «Синица» с Ми-8 и пилотом, серьезно увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих «для себя подобный сценарий». В честности, обращений на госпроект «Хочу жить» стало гораздо больше — «скачок» составил не менее 70 процентов ежедневно.

Ранее мы писали о том, что в ГУР оценили численность сил противника на оккупированных территориях в 420 000 человек.