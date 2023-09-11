О том, что в Украине возобновят «выписывание» штрафов за работу без наличия кассового аппарата/регистратора расчетных операций (РРО), вследствие перехода к довоенной системе налогообложения и разрешения на прежние проверки бизнеса, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Штраф за отказ в использовании РРО смогут выписать лишь по итогу документальной плановой проверки, которую, в соответствии с законом, налоговикам разрешили проводить не только на предприятиях, работающих с подакцизными товарами (алкоголем, табачными изделиями и автотопливом), но и в банках, финкомпаниях или в заведениях игорного бизнеса.

Как стало известно, размер штрафа за непроведение расчетной операции, прямо связан с суммой, прошедшей «мимо кассы»:

за первое нарушение накажут штрафом в размере 100-процентной стоимости реализованных товаров/работ/услуг;

за каждое повторное — взыщут 150-процентную стоимость проданных товаров/работ/услуг.

Ранее мы писали о том, кому из украинских предпринимателей удастся избежать штрафов с 1-го октября.