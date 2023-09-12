О том, как на линии соприкосновения с оккупантами у Кременной, защитники нашей страны результативно отработали по нескольким вражеским боевым машинам пехоты, пишет «НБН», ссылаясь на впечатляющее видео, обнародованное в Telegram-канале «Азова».

Как стало известно, воины данной бригады, благодаря метким выстрелам из пушек и подобных противотанковых средств, смогли уничтожить 5 вражеских БМП различных модификаций, чему помогло предварительное проведение разведки с воздуха. «Азовцы» подчеркнули:

От нашей артиллерии технике противника не спрятаться ни в капонире, ни в «зеленке».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Наталья Гуменюк сообщила, какие потери понесли оккупанты за последние сутки на Южном направлении.