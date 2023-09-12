О том, что возможное укрепление гривны в 2024-м году вызывает серьезные опасения у украинского финансового ведомства, и экономисты рассчитывают на ослабление курса до 41,4 гривны/1 доллар США, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, прозвучавшее на саммите «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины», и опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Марченко, его тревожит потенциальное укрепление национальной валюты, в особенности, если курс станет меньше 41,4 гривны/доллар, вопреки тому, что для подобной тенденции «нет никаких фундаментальных факторов». Глава Минфина полагает — если доллар подешевеет относительно гривны, это отрицательно повлияет на экспортно-ориентированный бизнес, и, в целом, на экономику Украины, поскольку сейчас «экспорт не растет вообще», в то время, как положение с импортом имеет обратную динамику.

Ранее мы писали о том, какой курс доллара по отношению к гривне банкир спрогнозировал на начало сентября.