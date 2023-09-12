О том, что собственники жилья, получившие письма-уведомления из ГНС, но отказавшиеся от уплаты налога в течение 2-х месяцев с момента ознакомления с документом, обязаны заплатить определенный штраф, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, что на данный момент нормирование, при превышении которого необходимо оплатить налог на недвижимость, составляет:

более 60 квадратных метров для квартиры;

более 120 квадратных метров для дома;

более 180 квадратных метров, если в собственности и дом, и квартира.

Сумма налогообложения — 1,5 процента от размера «минималки» в период, предшествующий получению письма-уведомления об оплате сбора (в 2022-м году — 6 700 гривен), то есть в текущем году, за каждый «лишний» квадратный метр, следует заплатить 100,5 гривны, при условии, что недвижимость не находится в оккупации/зоне боевых действий.

Отметим, что размер финансового наказания зависит от того, на какой период был задержан платеж:

до 30 календарных дней (включительно) — сумма штрафа составит до 5 процентов от налогового сбора;

более 30 календарных дней — 10 процентов от налога.

Ранее мы писали о том, к каким штрафам украинским предпринимателям готовиться с октября.