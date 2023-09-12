О том, что вследствие многочисленных атак ударными беспилотниками на Москву, российские власти намерены убедить собственное население — «ситуация под контролем», поскольку уже «установлены новые системы ПВО», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как отмечает британская военная разведка, в последние дни в государстве-террористе решили существенно пересмотреть структуру своей системы ПВО малой и средней дальности, размещенную вокруг Москвы, с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые осуществляют атаки на столицу РФ «чуть ли не ежедневно».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Курской области россиян дважды разбудили взрывы — губернатор пожаловался на удар БПЛА по Рыльску.