О том, как откорректируют размер пенсионных пособий украинцев после роста «минималки», и ожидать ли традиционную индексацию выплат в марте, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Обозревателя».

В частности, размер минимальных пенсий украинцев будет меняться в нижеуказанном порядке:

с 2024-го года — с 2 093 до 2 361 гривны;

с 2025-го года — до 2 573 гривен;

с 2026-го года — до 2 774 гривен.

Стоит отметить, возможно ли запланированное повышение размера пенсионных пособий с марта 2024-го года, в точности пока малоизвестно, так как в Минсоцполитики обещают проведение индексации своевременно, но из-за проблем с наполнением госбюджета страны, ее могут перенести на неопределенный срок.

Ранее наш информационный портал писал о том, кто из пожилых граждан может выйти на заслуженный отдых в 55 лет с выплатами от 5 700 гривен.