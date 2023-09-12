О том, что береговыми ракетно-артиллерийскими подразделениями ВМС ВСУ уже более 12 месяцев полностью контролируется та часть акватории Черного моря, где размещаются «вышки Бойко», относительно захвата которых информировали в ГУР МОУ в понедельник, 11-го сентября, а также благодаря чему это стало возможным, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Плетенчука, российские военные корабли прекратили ходить к «вышкам Бойко» вследствие того, что защитники нашей страны ранее смогли «отправить на дно» судно «Василий Бех», ранее транспортировавшее вооружение и «живую силу» противника на остров Змеиный.

После такого успеха, оккупанты сделали соответствующие выводы, и ограничили свое присутствия в этой зоне. Однако поскольку нельзя было исключать, что на «вышки Бойко» может зайти какая-то диверсионная группа ВС РФ на маломерных лодках, для доставки личного состава, Украина и провела эту весьма рискованную операцию.

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