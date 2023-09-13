О том, что речь идет о сумме, превышающей 300 миллиардов гривен, а также как планируют потратить эти деньги в Кабмине, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №10038 за авторством премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Предполагается, что после вступления проекта закона в силу, будет выделено дополнительные 328,5 миллиарда гривен, которыми профинансируют дефицит в сфере обеспечения нацбезопасности и прочих приоритетных направлениях:

302,6 миллиарда гривен уйдут на нацбезопасность и оборону;

6 миллиардов гривен потратят на восстановительные работы объектов критически важной инфраструктуры;

19,9 миллиарда гривен обеспечат дальнейшую социальную поддержку внутренне-перемещенных лиц.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль анонсировал введение новых правил, касающихся порядка начисления заработных плат госслужащим в ближайшее время.