О том, что Берлин объявил о предоставлении Киеву очередной партии военной помощи, а также какую бронетехнику, снаряжение и амуницию содержит данная разновидность поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Бундесвера.

Как стало известно, указанный пакет военной помощи включает:

2 бронемашины «Wisent-1», предназначенных для разминирования;

20 БМП «Marder» в версии 1A3, включая боеприпасы к ним;

1 седельный тягач в компоновке 8×8 «HX81» и 4 полуприцепа к нему;

5 грузоподъемных авто в компоновке 8×8;

9 различных авто (грузовики/микроавтобусы/вездеходы);

3 авто «скорой медпомощи»;

3 000 штук 155-миллиметровых снарядов;

материалы, необходимые для обезвреживания взрывоопасных предметов;

1 систему наблюдения, связанную со спутником;

20 разведывательных беспилотников «RQ-35 Heidrun»;

2 мобильные системы с антенными мачтами;

10 систем раннего выявления беспилотников;

1,5 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

Ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский высказался о передаче Украине тактических баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS.