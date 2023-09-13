О том, что Берлин объявил о предоставлении Киеву очередной партии военной помощи, а также какую бронетехнику, снаряжение и амуницию содержит данная разновидность поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Бундесвера.
Как стало известно, указанный пакет военной помощи включает:
- 2 бронемашины «Wisent-1», предназначенных для разминирования;
- 20 БМП «Marder» в версии 1A3, включая боеприпасы к ним;
- 1 седельный тягач в компоновке 8×8 «HX81» и 4 полуприцепа к нему;
- 5 грузоподъемных авто в компоновке 8×8;
- 9 различных авто (грузовики/микроавтобусы/вездеходы);
- 3 авто «скорой медпомощи»;
- 3 000 штук 155-миллиметровых снарядов;
- материалы, необходимые для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 1 систему наблюдения, связанную со спутником;
- 20 разведывательных беспилотников «RQ-35 Heidrun»;
- 2 мобильные системы с антенными мачтами;
- 10 систем раннего выявления беспилотников;
- 1,5 миллиона патронов к огнестрельному оружию.
Ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский высказался о передаче Украине тактических баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS.