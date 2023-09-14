О том, что София начала переговорный процесс с союзниками по НАТО, касающийся того, как именно следует отреагировать на данную российскую блокировку, пишет «НБН», ссылаясь на заявления главы Министерства обороны Болгарии Тодора Тагарева, опубликованное в Euractiv.

По словам Тагарева, вследствие того, что РФ ввела ограничения на прохождение торговых судов частью болгарской экономической зоны в Черном море до конца этого сентября, поскольку российский флот продолжает в этом районе «военные учения», Болгария готовит ответ на такие провокации — «как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО».

Министр обороны Болгарии подчеркнул, что все подобные зоны вод находятся под суверенитетом каждой прибрежной страны, то есть являются частью их государственной территории. Таким образом, любая агрессия РФ в территориальном море станет рассматриваться как нападение на Республику Болгария в отдельности, и Североатлантический Альянс в целом.

Кроме того, в болгарском оборонном ведомстве добавили, что в дополнительных мероприятиях, обеспечивающих безопасность судоходства в вышеописанных экономических зонах, допускается задействование сил НАТО, так как это не противоречит «Уставу ООН» и международному морскому правом.

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