О том, что указанное закрытие доступа к средствам может основываться на решении Государственной исполнительной службы (ГИС), взимающей просроченные штрафы за несоблюдение правил воинского учета, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста Александра Потешина, опубликованное в «Новини.Live».

По словам Потешина, сейчас в Украине, в отношении так называемых «уклонистов», массово открывают административные производства согласно статье 210-й «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе» КУАП. Указанной статьей предусматривается несение ответственности военнообязанными особами, отказавшимися при смене места жительства своевременно встать на воинский учет (дается 7 дней) — «уклонисты» должны заплатить штраф от 510 до 850 гривен. Кроме того, аналогичное финансовое наказание касается тех, кто не явился в ТЦК/СП после получения повестки.

Таким образом, если штраф не будет оплачен, касательно таких лиц заведут исполнительные производства, которые направят в ГИС, и гражданина-уклониста внесут в госреестр должников, после чего система автоматически «подтянет» все его банковские счета — средства оперативно арестуют независимо от суммы.

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