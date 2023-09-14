О том, что такие действия вызваны массовыми протестами со стороны Республиканской партии, активно призывающей ужесточить надзор за использованием пакетов военной помощи, предоставленных Украине Министерством обороны США, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

По словам высокопоставленного представителя США, начавшего работу в Украине в конце прошлого месяца, на конец сентября запланировано прибытие дополнительных сотрудников в Киев, в обязанности которых войдет контроль за американской помощью. Отмечается, что это станет первым случаем предоставления генеральному инспектору Пентагона вспомогательного персонала в Украине за весь период, прошедший с момента начала полномасштабной агрессии РФ.

Как утверждают журналисты CNN, наиболее скептически настроенные республиканцы слишком часто стали задавать вопросы, касающиеся того, как именно 2-партийная поддержка помогает мониторить распределение таких значимых сумм помощи. В частности, республиканцы сомневаются в целесообразности расходования миллиардов долларов в Украине, и потому призывают «к большему контролю».

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины.