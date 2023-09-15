О том, что по причине указанных форс-мажорных обстоятельств, компании-поставщики намерены запросить у Кабмина смещения сроков поверок (периодичность — раз в 8 лет), однако бытовых потребителей, пока не принято соответствующее постановление об отсрочке, по-прежнему могут оштрафовать, а также, в какой ситуации можно отказаться от обязательной проверки учетного прибора, пишет «НБН», ссылаясь на материал Delo.ua.

Как стало известно, из-за войны многие граждане не могут допустить «коммунальщиков» до поверки счетчиков, так как либо служат в ВСУ, либо находятся за рубежом, вопреки тому, что предыдущим постановлением Кабмина возобновлена обязательность проверки бытовых приборов учета для жителей территорий, неоккупированных или на которых не ведутся боевые действия.

Стоит отметить, что специалистам, осуществляющим плановые поверки, дается право на временное снятие коммунальных счетчиков, с отправкой на обслуживание в компанию-поставщик, и, если этого не дать сделать — можно получить многотысячный штраф (до 300 000 гривен), но только если будет выявлено вмешательство в работу прибора.

Впрочем, есть один нюанс — специалист компании-поставщика, после снятия устройства на поверку, обязан упаковывать снятый прибор в специальный опломбированный пакет, указав в акте — счетчик обновлен. Однако если компания-поставщик не предоставляет счетчик для замены, можно отказаться от проведения проверки, поскольку «платежки» без фактически установленного устройства вырастут в несколько раз — начислять оплату за «коммуналку» будут не по счетчику, а согласно усредненным нормативам и количеству прописанных в домохозяйстве.

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