О том, что суммы пенсий «чернобыльцев» не должны зависеть от наличия средств у правительства, как это указывается в «Бюджетном кодексе», пишет «НБН», ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины, опубликованное «Социальной информационной платформой».

В частности, дело касается пенсий «чернобыльцев» 1-й категории, и тех, кто получает соцвыплат по потере кормильца. В решении КСУ подчеркивается, что размеры пенсионных пособий по инвалидности, которая наступила вследствие увечья/заболевания, и соцвыплаты по потере кормильца из-за катастрофы на ЧАЭС не могут быть зависимы от имеющихся финансовых ресурсов в государственном и местных бюджетах или бюджетах фондов общеобязательного государственного соцстрахования. Указанные пенсии должны начисляться исключительно в соответствии с порядком и размерами определенными законом, исключая какую-либо корректировку со стороны Кабмина.

Таким образом, поправки к действующему законодательству, внесенные пунктом 26-м раздела 4-го «Заключительные и переходные положения» в «Бюджетный кодекс Украины», являются неконституционными, а пенсионные пособия необходимо выплачивать в порядке и размерах, определенных законом.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказали, каким категориям граждан откажут в оформлении пенсионных выплат.