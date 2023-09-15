О том, что вопреки попыткам Минобороны РФ по быстрому устранению последствий этого удара, существует обоснованное подтверждение того — «Минск» «функционально разрушен», а у «Ростова-на-Дону» фиксируются «катастрофические повреждения», и к чему это приведет, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Британская военная разведка прогнозирует — попытка восстановления «Ростова-на-Дону» парализуют потенциал РФ в техобслуживании собственных кораблей, так как для возвращения данной подлодки «в строй» потребуется много лет и выделение сотен миллионов долларов. Также, существует высокая вероятность того, что трудная задача, касающаяся извлечения обломков из сухих доков, выведет эти объекты из эксплуатации на ближайшие месяцы — это поставит ЧФ РФ «перед серьезной проблемой по поддержке техобслуживания флота».

Кроме того, утрата «Ростова-на-Дону» значительно минимизирует потенциал РФ в контролировании ситуации в водах Черного моря, так как указанная подлодка была одной из 4-х, которые способны запускать крылатые ракеты, отыгравших «важную роль в нанесении ударов по Украине и распространении Россией власти в Черном море и Восточном Средиземноморье».

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» уверены — россияне не смогут отремонтировать корабли, поврежденные в результате удара по заводу в Севастополе.