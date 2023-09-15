О том, что банк-регулятор принял решение, касающееся очередной корректировки учетной ставки с этой пятницы, 15-го сентября (с 22 процентов до 20 процентов), а также как это отразится на курсе гривны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Национального Банка Украины.

Отмечается, что принятие подобного решения стало возможным благодаря снижению темпов инфляции в Украине, впервые за месяцы, прошедшие с начала полномасштабного вторжения РФ, опустившейся до 8,6 процента. Предполагается, что уменьшение учетной ставки Нацбанком, позволит не допустить значительного процентного падения депозитных ставок, то есть украинцам станет гораздо выгоднее хранить свои сбережение в национальной валюте.

В частности, глава НБУ Андрей Пышный акцентировал:

Когда люди понимают, что вкладывать в гривне выгодно, у них нет нужды как можно быстрее вкладываться в валюту или товары длительного использования, пока деньги не обесценились. Соответственно, спрос на иностранную валюту снижается, а на депозитные продукты банков увеличиваются.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили об ужесточении правил финансового мониторинга.