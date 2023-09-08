О том, какие обновленные нормы предусматриваются постановлением НБУ, уже вступившим в законную силу, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В частности, Нацбанком пополнен список финансовых операций, вызывающих «подозрение»: банк-регулятор затребовал от финучреждений Украины обращать особое внимание на 2-кратное превышение максимальной суммы финоперации, ранее заявленной их клиентами, с последующей блокировкой счетов в течение определенного срока. Теперь на банки возложена обязанность — на протяжении 10 дней с момента совершения операции, провести фиксацию и анализ относительно соответствующего несоблюдения условий клиентом, чтобы подтвердить его «подозрительность», и потом закрыть доступ к счетам.

Отметим, что размер максимальной ежемесячной суммы сделок должен заявить сам клиент, указав в анкете, или озвучив менеджеру своего банка при внесении информации о нем в анкету:

при первоначальном открытии счета;

при регулярных идентификациях, подтверждающих верность исходных данных.

Ранее мы писали о том, что НБУ обновил правила отправки средств на карту.