О том, что любое правительство, поддерживающее государство-террорист в войне против нашей страны, станет соучастником убийств невинных украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на заявление заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное на официальной странице Министерства обороны США.

По словам Сингх, страна-агрессор, похоже попала в отчаянное положение, раз начала искать боеприпасы у Северной Кореи. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона добавила — США внимательно следят за текущей ситуацией, и уже публично предупредили Северную Корею, относительно того, что передача РФ какой-либо разновидности оружия в очередной раз нарушила бы резолюцию Совета Безопасности ООН, «за которую сама же Россия голосовала».

Таким образом, США будут «поощрять» Северную Корею, если та откажется от заключений соглашений с Россией касательно предоставления любого типа боеприпасов, «потому, что это приведет к дальнейшей эскалации».

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