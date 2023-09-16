О том, что менее, чем через 3 месяца, для въезда в государства-члены ЕС нужно будет предъявить спецразрешение на поездку, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ETIAS.

В частности, одноименный пропуск на осуществление путешествий — ETIAS, является абсолютно новым запросом относительно въезда, введенным Европейским Союзом, и затрагивающим «безвизовых» путешественников, намеревающихся посетить любую из 30 стран ЕС. Для получения ETIAS, туристам следует заранее подать запрос посредством web-портала Европейской системы информации и авторизации для путешествий. Основные требования к туристу — иметь паспорт, со сроком действия от 3 месяцев и актуальный адрес э-почты, а также обязательно внести свои данные онлайн-анкету и заплатить сбор в сумме 7 евро.

После получения ETIAS, позволяется находиться на территории любой из 30 стран ЕС на протяжении 90 дней, а само спецразрешение будет действовать в течение 3 лет.

Ранее мы писали о том, как в Еврокомиссии объяснили свои намерения по продлению ограничений на импорт украинской агропродукции.