О том, что глава Офиса комиссара Европейского Союза по вопросам торговли Михаэль Хагер направил заявку, предусматривающую продление вышеописанных ограничений, пишет «НБН», ссылаясь на материал RMF-FM.

Предполагается, что такое предсказуемое предложение основывается на анализе текущей рыночной ситуации, учитывающем низкие цены и невозможность хранения зерна в соседних с Украиной государствах, включая тенденцию с ростом объемов украинского экспорта в прочие страны Евросоюза, в обход Польши, Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии.

Стоит отметить, что на данный момент нет никакой достоверной информации относительно того, на какой срок продлится запрет на импорт украинской агропродукции — до конца 2023-го года или дальше.

Ранее мы писали о том, как Моравецкий прокомментировал решение Польши о запрете на импорт зерна из Украины.