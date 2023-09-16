О том, что за последние 24 часа, в зоне ответственности южной группировки ВСУ, защитниками нашей страны было ликвидировано несколько российских лодок и крупнокалиберных орудий, и это помимо вражеской «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, озвученную главой объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальей Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Наталии Гуменюк, бойцы Сил Обороны «отминусовали» у российских войск вторжения 5 крупнокалиберных орудий, что является достаточно мощным результатом. Также, «утилизировано» 18 захватчиков, включая 3 лодки, на которых они попытались маневрировать среди островов, с целью расположить там свои наблюдательные пункты. Кроме того, уничтожен и 1 из подобных пунктов наблюдения.

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» сообщили, как деоккупация Андреевки отразилась на тактической ситуации для армии Путина.