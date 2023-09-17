О том, что в этот запретный перечень попало не менее 100 физлиц/юрлиц из страны-агрессора и около 150 аналогичных субъектов из прочих государств, которых «словили» на прямом или косвенном участии в производстве ракет и дронов-камикадзе, а также компании-поставщики электроники и высокотехнологичных комплектующих, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства финансов США.

В частности, в санкционный список попали:

компании «Luminor» и «Siberica» (Финляндия) и их филиалы в Эстонии и Франции — вменяется поставка в РФ электронных компонентов, имеющих двойное назначение, включая камеры к беспилотникам, высокопроизводительные оптические фильтры и литиевые аккумуляторы;

компании «Margiana Insaat Dis Ticaret» и «Demirci Bilisim Ticaret Sanayi» (Турция) — за снабжение России продукцией двойного назначения;

компания «Denkar Ship Construction» (Турция) — ремонтировала корабли, имеющие отношение к оборонному ведомству страны-агрессора;

судостроительное агентство «ID Ship Agency» и его собственник Илкер Догруйол (Турция) — за аналогичную вышеописанную поддержку РФ;

компания «CTL Limited» (Турция) — за посредничество в поставке американских и европейских электронных комплектующих российским компаниям.

Ранее мы писали о том, что в МИД Венгрии назвали «смешными» санкции против РФ.