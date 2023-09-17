О том, как глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась о необходимости проведения фундаментальных реформ в Организации Объединенных Наций, пишет «НБН», ссылаясь на материал Spiegel.

По словам Бербок, Совету Безопасности ООН, за который Германия выступает уже продолжительное время совместно с представителями Бразилии, Индии и Японии в составе в так называемой «Большой четверки», жизненно требуются глобальные реформы. В частности, Совбез ООН на данный момент представляет собой мир 20-го столетия, что больше не уместно.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что только после «обновления» ООН своей «операционной системы», эта международная структура сможет адаптироваться к мировоззрению 21-го века, став «в долгосрочной перспективе местом, где мировое сообщество сможет вместе решать свои проблемы».

Ранее мы писали о том, что в ООН озвучили количество жертв среди мирного населения в Украине от рук армии РФ.