О том, что в правительстве существенно дополнили список категорий и МСС-бизнесов, которым позволено подключиться к госпрограмме «єВідновлення», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как стало известно, помимо предварительных 3-х категорий, в обновленном списке «єВідновлення» появятся еще 12-ть с соответствующими МСС-кодами, и, в частности, это предприниматели, занимающиеся:

1 711 — вентиляцией, теплоснабжением и водопроводом;

1 731 — электричеством;

1 740 — изоляцией, мозаикой, штукатурными работами, каменной кладкой, облицовкой плиткой;

1 750 — плотничными работами;

1 761 — кровельными работами, наружной обшивкой стен, отделкой листового металла;

1 771 — бетонными работами;

5 065 — электрическими запчастями и оборудованием;

5 074 — оборудованием для водопровода и отопительных систем;

5 198 — лакокрасочной продукцией и сопутствующими товарами;

5 200 — товарами для дома;

5 713 — напольным покрытием;

8 911 — архитектурными, инженерными и геодезическими услугами.

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