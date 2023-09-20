О том, что в правительстве существенно дополнили список категорий и МСС-бизнесов, которым позволено подключиться к госпрограмме «єВідновлення», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Как стало известно, помимо предварительных 3-х категорий, в обновленном списке «єВідновлення» появятся еще 12-ть с соответствующими МСС-кодами, и, в частности, это предприниматели, занимающиеся:
- 1 711 — вентиляцией, теплоснабжением и водопроводом;
- 1 731 — электричеством;
- 1 740 — изоляцией, мозаикой, штукатурными работами, каменной кладкой, облицовкой плиткой;
- 1 750 — плотничными работами;
- 1 761 — кровельными работами, наружной обшивкой стен, отделкой листового металла;
- 1 771 — бетонными работами;
- 5 065 — электрическими запчастями и оборудованием;
- 5 074 — оборудованием для водопровода и отопительных систем;
- 5 198 — лакокрасочной продукцией и сопутствующими товарами;
- 5 200 — товарами для дома;
- 5 713 — напольным покрытием;
- 8 911 — архитектурными, инженерными и геодезическими услугами.
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