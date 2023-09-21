О том, что вследствие массированного российского ракетного удара по Западу и Центру нашей страны, сейчас ведется ликвидация повреждений электросетей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Facebook-аккаунте НЭК «Укрэнерго».

Как стало известно, из-за очередного военного преступления россиян, частично обесточены потребители на территории Ровенской и Житомирской областей — благодаря работе энергетиков, некоторые магистральные сети здесь отремонтированы, но не прекращается последующая «запитка» местных компаний-поставщиков электричества. Также, есть разрывы сетей у областных энергокомпаний на Днепропетровщине, Киевщине и Харьковщине — здесь к аварийно-восстановительным работам приступили сразу после отбоя воздушной тревоги.

Отмечается, что поставкам электричества в критический момент, помогло обеспечение импорта электроэнергии из Словакии — общий объем составил 319 МВт-часов.

Ранее мы писали о том, что в Черкасской ОВА сообщили о количестве пострадавших и людей, которые еще могут находиться в разрушенной гостинице.