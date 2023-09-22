О том, что представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер подтвердил заключение контракта с компанией SpaceX относительно предоставления стабильной спутниковой связи Starlink украинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на текст брифинга, размещенный на официальной странице Министерства обороны США.

По словам Райдера, он может утвердительно ответить на вопрос, касающийся заключения контракта с компанией Маска по предоставлению услуг в поддержке нашей страны, конечной целью которого является обеспечение ВСУ необходимой им «инфраструктурой спутниковой связи».

Впрочем, никаких подробностей касательно указанного соглашения пока не озвучили по причине «соображений безопасности операций из-за критического характера этих систем».

Ранее мы писали о том, что Маск отличился очередным скандальным высказыванием о войне в Украине.