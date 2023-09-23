О том, что с 1-го марта 2024-го года в нашей стране проведут индексацию пенсионных выплат, но данный процесс будет отличаться иным принципом перерасчета, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-аккаунте премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, начисление пенсий будет основываться на балльной системе, которая должна выровнять диспропорции между давно ушедшими на заслуженный отдых гражданами и теми, кто сделал это не так давно. Таким образом, пособия украинцев, выходивших на пенсию ранее, «подтянутся» до современного уровня.

В честности, все ежемесячные взносы, которые граждане отчисляют в ПФУ, будут переводиться в баллы пропорционально зарплате человека и усредненной зарплате по стране на тот момент:

меньше средней — 8 баллов;

если зарплата равна средней — 10 баллов;

выше средней — 12 и более баллов.

Премьер-министр Украины уточнил:

Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики объясняли, почему вскоре изменят правила индексации выплат.