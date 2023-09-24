О том, что сегодня, 24-го сентября, войска Путина снова обстреляли территорию Херсона, нанеся удары по гражданским объектам, вследствие чего есть множество пострадавших, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-каналы городского главы Романа Мрочко и Херсонской областной прокуратуры.

Как стало известно, «вторая армия мира» накрыла артиллерийским огнем Корабельный район Херсона, значительно повредив жилые постройки. Также, из-за этого военного преступления россиян, пострадало, как минимум, 6 человек.

В облпрокуратуре уточнили — данная российская атака произошла около 12 часов дня, и ранения различной степени тяжести получили 4 человека, при этом, 2-х из них пришлось отправить на госпитализацию. Также, вражеским обстрелом повреждены частные домовладения, квартиры в многоэтажках и детский сад.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» сообщали об активизации БПЛА и авиации противника в Херсонской области.