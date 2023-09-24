О том, что с января по июль текущего года, получение средств от экспорта товаров и услуг из Украины составило лишь 30,3 млрд долларов, и это существенно меньше, чем фиксировалось даже в 2021-м году, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал портала Opendatabot.

В частности, за 7 месяцев 2023-го года, доходы от экспорта товаров и услуг из Украины составили 30,3 млрд доллар, что на 8 процентов меньше идентичного прошлогоднего периода (32,8 млрд долларов), и на 28 процентов меньше, чем фиксировалось на протяжении января-июля 2021-го (42,4 млрд долларов).

По мнению эксперта «Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики» Павла Мартышева, такое падение объемов экспорта напрямую связано с прекращением «зернового соглашения» государством-террористом, и эту отрицательную динамику заметили еще в июне, когда отдельные участники рынка «сделали паузу» в заключении контрактов на перевозку продовольствия по морскому пути, выжидая развития ситуации.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Кулеба объяснил, чем обернется отмена санкций против страны-агрессора в обмен на возобновление «зернового соглашения».